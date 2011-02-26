Каддафі відкрив склади зі зброєю

Влада Лівії на чолі з Муаммаром Каддафі почала озброювати своїх прихильників серед цивільного населення. За даними західних журналістів, люди формують загони, які встановлюють блок-пости на дорогах і патрулюють квартали столиці Тріполі.

Муаммар Каддафі пообіцяв озброїти своїх прибічників, виступаючи в п`ятницю на мітингу в центрі Тріполі. "Виходьте і захищайте Лівію. Якщо буде треба, всі склади зі зброєю будуть відкриті для захисників країни. Ми будемо боротися, і ми переможемо", - прокричав він.

Тим часом колишні підлеглі Каддафі, які перейшли на бік революції, бояться, що він з`їхав з глузду.

Заступник лівійського посла при ООН Шалгам Ібрагім Даббаші назвав Каддафі божевільним і закликав захід зупинити кровопролиття в Лівії.

"Тисячі людей можуть загинути цієї ночі в Тріполі, тому я закликаю світове співтовариство негайно втрутитися і послати полковнику Каддафі ясний сигнал про те, що він зобов`язаний припинити вбивства", - сказав Даббаші.

Постійний представник Лівії при ООН Абдуррахман Мохаммед Шалгам також публічно закликав Каддафі "залишити лівійців в спокої" і підтримав запровадження міжнародних санкцій проти лівійського керівництва.

10 днів антиурядових демонстрацій в Лівії, які переросли в громадянську війну, забрали, за даними ООН, життя понад тисячі людей. За неофіційною інформацією, жертвами зіткнень стали більше двох тисяч людей.

Зараз триває евакуація іноземних громадян наземним, повітряним та морським транспортом, однак соті іноземців залишаються у віддалених і важкодоступних районах і не мають можливості дістатися до аеропорту чи узбережжя. З майже трьох тисяч українців, які перебувають у Лівії, країну залишили лише кілька сотень.

Непроста ситуація склалася на кордоні з Тунісом, де на лівійській території скупчилося кілька тисяч єгипетських робітників, які хочуть виїхати з країни. Військові та добровольці із сусіднього Тунісу роблять все можливе, щоб сприяти евакуації, але більшість людей залишаються в пастці й змушені ночувати на відкритому повітрі, замерзаючи від холоду і закутавшись у ковдри.

Більша частина Лівії, зокрема її східні райони, перейшли під контроль опозиції. Тим не менш, у руках Каддафі поки що столиця Тріполі, де проживають 2 з 6,5 млн громадян країни.

У суботу відбудеться чергове засідання Ради Безпеки ООН, де буде обговорюватися ситуація в Лівії. Раніше санкції проти лівійської влади уже запровадили США.

ТСН