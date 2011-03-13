Є загроза нового вибуху на одному з блоків АЕС у Японії

Є загроза нового вибуху на одному з блоків японської АЕС "Фукусима-1", аналогічного тому, який стався в суботу, повідомив на брифінгу в неділю генеральний секретар кабінету міністрів Японії Юкіо Едано.

За його словами, на третьому блоці АЕС вдалося підвищити рівень води, процес охолодження реактора налагоджується. Проте є ймовірність, що водень піднявся до стелі блоку і може відбутися такий же вибух, як у суботу на першому блоці, пише РІА "Новости".

Кажучи про радіаційний фон, Едано сказав, що рівень радіації вночі піднявся в межах станції до рівня 1557.5 мікрозівертів за годину (1015 - норма опромінення для людини на рік), але до ранку рівень радіації знизився до 184.1.

На АЕС "Фукусима-1"и "Фукусима-2" після землетрусу був введений надзвичайний режим через вихід з ладу системи охолодження. На "Фукусимі-1" фахівцям вдалося вивести частину газу, що скупчився в захисній оболонці реактора, усунувши загрозу її руйнування. Але потім на АЕС стався вибух, постраждали четверо люди. Влада оголосила евакуацію населення в радіусі близько 20 кілометрів навколо АЕС "Фукусима-1".