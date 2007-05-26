Мороз: причина політичної кризи - боротьба за владу з президентського боку

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявляє, що причиною нинішньої політичної кризи є боротьба за владу з боку Секретаріату Президента.

Про це О.МОРОЗ заявив, виступаючи на конференції голів парламентів країн-членів ЄС у Словаччині, повідомляє «Українська правда».

"Сьогодні ми переживаємо штучно створену політичну кризу. Її причина – боротьба за абсолютну владу інституту президента, боротьба за повернення до влади політичних сил, які не забезпечили собі перемогу на виборах 2006 року", - сказав він.

О.МОРОЗ також сказав, що боротьба за повноваження Президента перетворилася на "боротьбу проти Конституції і парламентаризму".

Він зазначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав "два незаконні укази" про розпуск парламенту, "а для того, щоб КС не ухвалив рішення, незаконно звільнено трьох суддів".

Крім того, О.МОРОЗ заявив, що СБУ намагається арештувати міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА.

"Президент незаконно підпорядкував собі внутрішні війська. У столицю вводяться більше 400 тисяч військовослужбовців з внутрішніх військ, військ міліції", - додав він.

О.МОРОЗ також сказав, що у цій ситуації корисною була б реакція на ситуацію в Україні збоку європейських політиків.

"Ми б її використали для оцінок того, що відбувається в Україні, і для організації протидії недемократичним силам", - сказав він.