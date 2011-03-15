В Японії знову стався потужний землетрус
17:41, 15 березня 2011Світ
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Погнулися ліхтарні стовпи
У Японії знову стався землетрус силою 6 балів.
Як повідомляє РІА «Новости»з посиланням на агентство Кіодо, унаслідок землетрусу в розташованій на сході Японії префектурі Сідзуока постраждала, щонайменше, одна людина, також надійшла інформація про займання у місті Фудзіномія.
Також повідомляється, що унаслідок підземних поштовхів на вулицях міста Фудзіномія погнулися ліхтарні стовпи. Землетрус відчувався у префектурах Міягі, Фукусіма, Тіба, Канагава, Нагано, а також у столиці Японії місті Токіо.
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