В Японії знову стався потужний землетрус

У Японії знову стався землетрус силою 6 балів.

Як повідомляє РІА «Новости»з посиланням на агентство Кіодо, унаслідок землетрусу в розташованій на сході Японії префектурі Сідзуока постраждала, щонайменше, одна людина, також надійшла інформація про займання у місті Фудзіномія.

Також повідомляється, що унаслідок підземних поштовхів на вулицях міста Фудзіномія погнулися ліхтарні стовпи. Землетрус відчувався у префектурах Міягі, Фукусіма, Тіба, Канагава, Нагано, а також у столиці Японії місті Токіо.