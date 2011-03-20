Коаліція встановила військово-морську блокаду Лівії

Країни військової коаліції, які здійснюють силову акцію в Лівії, встановили на ранок неділі військово-морську блокаду цієї північноафриканської країни, повідомляє ІТАР-ТАРС.

В її забезпеченні беруть участь більше 20 бойових кораблів і підводних човнів.

У неділю в район зосередження об`єднаного угруповання вирушає французький авіаносець «Шарль де Голль» у супроводі 3 фрегатів.

Забезпечення блокади Лівії з моря є тим важливішим після повідомлень про висадку сил Каддафі у суботу на узбережжі поряд з форпостом опозиції містом Бенгазі, що теоретично дозволило б узяти цей населений пункт «в лещата» і примусити його здатися, зазначає Газета.ру.