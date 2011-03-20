Стратегічні бомбардувальники США завдали удару по головному лівійському аеродрому. Як повідомляє американський телеканал CBS News, три B-2 скинули 40 бомб на цей стратегічний об`єкт.

Літаки B-2 створені із застосуванням технології "стелс", яка дозволяє літальному апарату залишатися непоміченим для більшості радарів протиповітряної оборони супротивника (ППО). Ці машини використовувалися США при бомбардуваннях Югославії, а також у бойових діях в Іраку й Афганістані, зауважує РосБізнесКонсалтинг. Раніше повідомлялося про авіаудари міжнародної коаліції по військовій базі Баб аль-Азіза поблизу столиці Лівії Тріполі, яка вважається головною штаб-квартирою Муаммара Каддафі. Крім того, були завдані ракетні й авіаудари по інших лівійських військових об`єктах. За даними ряду західних ЗМІ, системам лівійських ППО завданий "істотної шкоди".