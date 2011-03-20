Ракетними ударами пошкоджені 20 з 22 об'єктів ППО Лівії

Ракетні удари США і Великобританії пошкодили 20 з 22 об`єктів лівійської ППО, заявив журналістам представник Африканського командування збройних сил США Джеймс Стокман.

"Три ракетні удари, проведені напередодні, заподіяли шкоди різного ступеня 20 з 22 об`єктів ППО Лівії. Чи пошкоджені решта два об`єкти наразі з`ясовується", - наводить його слова РІА "Новости". Він додав, що для участі в операції коаліції в Лівії США надіслали в неділю вранці три літаки-невидимки. Вони вже зробили бойові вильоти.