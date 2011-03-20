Ракетними ударами пошкоджені 20 з 22 об'єктів ППО Лівії
17:21, 20 березня 2011Світ
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США направили три невидимки
Ракетні удари США і Великобританії пошкодили 20 з 22 об`єктів лівійської ППО, заявив журналістам представник Африканського командування збройних сил США Джеймс Стокман.
"Три ракетні удари, проведені напередодні, заподіяли шкоди різного ступеня 20 з 22 об`єктів ППО Лівії. Чи пошкоджені решта два об`єкти наразі з`ясовується", - наводить його слова РІА "Новости".Він додав, що для участі в операції коаліції в Лівії США надіслали в неділю вранці три літаки-невидимки. Вони вже зробили бойові вильоти.
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