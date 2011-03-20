Ще одна людина загинула в зіткненні демонстрантів з поліцією в Сирії

Тисячі сирійців вийшли на вулиці південного міста Дераа, протестуючи проти розстрілу мирної демонстрації. Мітинг переріс в сутички з поліцією, одна людина загинула, 100 чоловік одержали поранення, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Пресс.

Жителі міста організували мітинг у зв`язку з силовим розгоном попередньої демонстрації, коли загинули п`ятеро людей. Демонстранти, кількість яких близько десяти тисяч, також вимагають звільнення з-під варти 20 молодих людей, які були арештовані за те, що малювали на стінах гасла із закликами до демократії.

Поліція розганяє демонстрантів сльозогоном. У місті чути постріли, за свідченням очевидців, поліцейські стріляють бойовими патронами в повітря для залякування натовпу, проте один демонстрант сьогодні загинув від вогнепального поранення.

Сирійська влада заявила, що повна рішучості розібратися в розстрілі п`яти осіб силами безпеки і притягти до відповідальності винних у "зловживаннях". Щоб висловити своє співчуття сім`ям загиблих, президент Сирії Башар Асад відрядив до Дераа спеціальну делегацію. Проте ряд розгніваних учасників закликали жителів Хаурана до революції. "Революція, революція! Піднімайся Хауран, аллах, Сирія, свобода!" - скандували вони. Для розгону протестувальників поліція застосувала гранати із сльозогоном.