У Сирії демонстранти підпалили будинок правлячої партії
22:33, 20 березня 2011Світ
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До протестів приєдналися жителі сіл
На півдні Сирії в місті Дераа демонстранти підпалили будинок, де розміщена штаб-квартира місцевого відділення правлячої партії Баас і офіси двох операторів мобільного зв`язку.
До антиурядової демонстрації приєдналися жителі довколишніх сіл.
Маніфестації протесту в місті Дераа проходять з 18 березня. Того дня загинули четверо протестувальників.
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