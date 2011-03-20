У Сирії демонстранти підпалили будинок правлячої партії

На півдні Сирії в місті Дераа демонстранти підпалили будинок, де розміщена штаб-квартира місцевого відділення правлячої партії Баас і офіси двох операторів мобільного зв`язку.

До антиурядової демонстрації приєдналися жителі довколишніх сіл.

Маніфестації протесту в місті Дераа проходять з 18 березня. Того дня загинули четверо протестувальників.