У Бельгії пройшла виставка старовинних яхт (фото)

В Бельгії на вихідних пройшов 8-й фестиваль навігації в Північному морі “Остенде на якорі”.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, центром святкування стала вокзальна площа приморського бельгійського міста Остенде. Тут представлено різноманітні виставки на морську тематику, а також протягом чотирьох днів – з 25 по 28 травня – виступають народні колективи, які виконують пісні рибалок та моряків.

Родзинкою свята стала виставка старовинних яхт – близько 120 суден, представлених на рейді Остенде, споруджені наприкінці ХІХ-го – початку ХХ-го століть. Всі ці яхти є працюючими і до сьогодні.

Поруч з центральним собором міста функціонує ринок, на якому продають старовинні деталі для морських кораблів – ринди, компаси, сигнальні керосинові вогні тощо, а вздовж набережної торговці морепродуктами пропонують різноманітні рибні салати та свіжокопчену рибу.

Фото Сергія Воропаєва