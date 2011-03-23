У Великій Британії посилили правила студентам-іноземцям

У Великій Британії оголошені заходи, пов`язані з проведенням реформи в сфері навчання студентів-іноземців, повідомляє Радіо Свобода.

Міністр внутрішніх справ Тереза Мей оголосила, що заплановане значне, на 70-80 тисяч, зменшення кількості студентів, які приїжджають до Великобританії з країн, що не входять у Європейський Союз. За словами міністра, цей захід спрямований проти використання студентських віз як засобу для переїзду до Великобританії на постійне проживання: у статусі студентів до Великобританії прибуває дві третини всіх мігрантів.

"Нова програма перекриє потік вдаваних студентів, які навчаються невідомо чого в незрозумілих коледжах... і відновить непогрішність нашої системи видачі студентських віз", - сказала міністр, виступаючи в Палаті громад.

Повідомляється, що нові правила для іноземних студентів включатимуть вимогу знання англійської мови: той, хто не може обходитися без перекладача, не зможе одержати і візу. Запроваджуться суворіші правила в`їзду для родичів, а також обмеження на роботу в період навчання.

Працювати зможуть тільки ті, хто слухає університетські курси, а також підвищує кваліфікацію в навчальних закладах, фінансованих державою. Останні зможуть працювати 10 годин на тиждень, студенти університетів - 20 годин. Інші не одержать дозволу на роботу. Ті, хто стажується в Британії, зможуть працювати не 50% часу, як нині, а тільки третину, повідомляє РІА "Новости".