Каддафі закликає зупинити «варварський напад» у Лівії

Муаммар КАДДАФІ звернувся сьогодні до країн західної коаліції із закликом "припинити варварський наступ" у Лівії. Про це йдеться в його посланні, надісланому учасникам Міжнародної конференції щодо ситуації в Джамагирії, що відкривається сьогодні в британській столиці, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Залиште Лівію лівійцям, – заявив М.КАДДАФІ – Ви проводите операцію з винищення народу і знищуєте країну, що розвивається".

У роботі Лондонської конференції візьмуть участь глави зовнішньополітичних відомств держав-учасниць коаліції, які розпочали військову операцію в Лівії. Туди також запрошені представники країн Близького Сходу і Північної Африки. За ініціативою Франції на конференції буде розглянуто питання про формування Міжнародної контактної групи щодо Лівії.