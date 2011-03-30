Катар допоможе лівійським повстанцям продати нафту

Катар погодився виступити посередником у продажу лівійської нафти в рамках міжнародного законодавства, щоб виручені від продажу гроші йшли на підтримку повстанців, зазначається в підсумковому комюніке конференції щодо Лівії, яка завершилася в Лондоні, повідомляє РІА "Новости".

Як наголошується в документі, одним з основних питань конференції став пошук шляхів підтримки населення і вирішення гуманітарних проблем.

"Ми відзначили пропозицію Катару сприяти процесові продажу лівійської нафти в рамках міжнародного законодавства, особливо резолюцій ООН 1970 і 1973 та інших релевантних резолюцій ООН, і в рамках допомоги народу Лівії, щоб доходи від продажу (нафти) йшли на гуманітарні потреби", - наголошується в комюніке.

Катар став першою арабською державою, яка офіційно визнала повстанську перехідну Національну раду Лівії легітимним органом влади.