НАТО взяло на себе командування повітряною операцією в Лівії
14:37, 31 березня 2011Світ
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Повідомили в прес-службі альянсу
Сьогодні о 6 ранку за середньоєвропейським часом НАТО взяло на себе командування міжнародною повітряною операцією в Лівії.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили в прес-службі НАТО.
«Альянс має необхідні засоби на місці для виконання свого завдання в рамках операції «Об`єднаний захисник» - забезпечувати ембарго на постачання зброї, безполітну зону й захищати цивільних осіб та цивільні центри», - зазначається в повідомленні прес-служби НАТО.
У повідомленні підкреслюється, що Альянс діє відповідно до резолюції № 1973 Ради Безпеки ООН.
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