Ярослав Качинський заявляє про підготовку фальсифікацій на виборах

Лідер польської опозиційної партії “Право і справедливість” (PiS) Ярослав КАЧИНСЬКИЙ звинувачує представників влади Польщі у підготовці фальсифікації виборів до Сейму, які мають відбудися восени цього року.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це Я.КАЧИНСЬКИЙ заявив сьогодні, коментуючи зміни у виборче законодавство, які дозволяють проведення голосування впродовж двох днів.

Як сказав Я.КАЧИНСЬКИЙ, якого цитує телеканал TVN24, правляча у Польщі з кінця 2007 року партія “Громадянська платформа” та її партнер по коаліції Польська селянська партія вдаються до таких кроків, оскільки бояться втратити владу.

“Це страх перед втратою влади і відповідальністю за те все, що робилося, за всі афери, поразки у сфері публічних фінансів, закордонної політики. Він є таким великим, що вони готові на все”, - заявив Я.КАЧИНСЬКИЙ.

За словами лідера PiS, дводенне голосування суперечить Конституції Польщі.

TVN24 відзначає, що влада Польщі вирішила дозволити таке голосування для зручності поляків, особливо тих, які перебувають за кордоном.

Ряд експертів вважають, що ця норма насправді не суперечить Конституції.