Пастори, які спалили Коран, готують нову антиісламську акцію

Пастор-євангеліст Террі Джонс, автор ідеї публічного спалення Корану, пообіцяв провести акцію протесту проти ісламу перед найбільшою мечеттю Сполучених Штатів.

Мечеть, поряд з якою запланована акція, розташована в Дірборне (Dearborn), штат Мічіган. "Наша мета показати всім, наскільки небезпечним може бути іслам, - заявив Джонс журналістам. - Жахливо, коли через це вбивають людей. Але з іншого боку це демонструє всім радикальний бік ісламу".

Акція з публічного спалення Корану, що передувала сплеску насильства в Афганістані, відбулась у Флориді 21 березня. Священну книгу мусульман спалив пастор Уейн Сапп, а ініціатором виступав його колега Террі Джонс.

1 квітня маніфестанти, протестуючт проти спалення Корану американським пастором, напали на будинок ООН в м.Мазарі-Шариф, Афганістан, внаслідок чого загинули восьмеро людей і 12 одержали поранення. 2 квітня кілька тисяч осіб влаштували акцію протесту в Кандагарі.

У суботу ввечері Барак Обама виступив із заявою, яка засудила вбивство працівників дипмісії ООН. «Паплюження будь-якого священного тексту, включаючи Коран, є кричущим актом нетерпимості», - заявив Обама. «Проте вбивство у помсту ні в чому не винних людей є обурливим і суперечить будь-яким моральним нормам».

Пакистан і Афганістан у свою чергу закликали владу США заарештувати Джонса. Сьогодні в Джелалабаді близько 1000 осіб заблокували головне шосе в місті, вимагаючи виведення американських військ з Афганістану. Як передає кореспондент Associated Press, маніфестанти спалили чучело Барака Обами.