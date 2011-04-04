Опозиція вважає, що Саакашвілі заважає переговорам з Росією

Один з лідерів грузинської опозиції, голова партії "Вільні демократи" Іраклій АЛАСАНІЯ вважає, що чинний Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заважає переговорам щодо відновлення територіальної цілісності країни.

Таку думку І.АЛАСАНІЯ висловив в інтерв`ю проекту УНІАН-Новини ЄС.

"На жаль, зараз фігура СААКАШВІЛІ заважає багато в чому переговорному процесу з абхазами і осетинами, тому що йому просто не довіряють. Я сам брав участь в переговорному процесі, ми домовлялися багато про що, у нас був потенціал в переговорах, але СААКАШВІЛІ упустив ці можливості сам. Отже, він в якомусь сенсі - трагічна фігура. Плюс персональні фобії між СААКАШВІЛІ і лідерами Росії також трагічно вплинули на міждержавні відносини", - сказав І.АЛАСАНІЯ.

Опозиційний лідер переконаний, що після обрання нового Президента Грузії з`явиться можливість розпочати заново переговорний процес з абхазами, осетинами і Російською Федерацією. "Це буде дуже довгостроковий процес, але я упевнений, що ми порозуміємося. Ми повинні почати з довіри. І довіра прийде, якщо ми відставимо убік політичні питання, які нереально зараз вирішити, і почнемо говорити про економічні та інфраструктурні проекти, які ми робитимемо з Абхазією і Цхінвальським регіоном Південної Осетії. Але можливості прориву, доки СААКАШВІЛІ при владі, я не бачу", - додав він.

Водночас опозиційний політик підтримує позицію чинного Президента Грузії щодо умов, висунутих грузинською стороною для вступу Росії до Світової організації торгівлі (СОТ), намагаючись добитися митного контролю на цих територіях, якщо не силами грузинської митниці, то хоча б силами міжнародних організацій.

"Я думаю, що це правильно. Ми хочемо бачити Росію в СОТ. Звичайно, нам потрібна Росія, яка грає по правилах, які є в СОТ. Ви пам`ятаєте, що Російська Федерація з політичних мотивів свого часу припинила торговельні відносини з нами, і звичайно, нам потрібно, аби Росія була в СОТ, як і західні країни. Але, виступаючи за вступ Росії в СОТ, ми, природно, ставимо питання, як контролюватимуться митні кордони. Ми розуміємо, що зараз ми не можемо там поставити наших митників, тому ми і говоримо про взаємоприйнятні варіанти, які вже мають прецедент в міжнародних відносинах, аби міжнародні організації – ЄС, ОБСЄ або інші організації – мали легітимність грузинської сторони контролювати митні кордони. Я думаю, що питання таке поставлене правильно. І хоча у нас багато розбіжностей з СААКАШВІЛІ, але коли йдеться про національні інтереси Грузії, ми підтримуємо його", - заявив І.АЛАСАНІЯ.