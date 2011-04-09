Уряд США мало не залишився без грошей

Американські конгресмени досягли компромісу щодо фінансування державних видатків. Про це сьогодні повідомив спікер Палати представників, республіканець Джон Бонер. Завдяки ухваленню цього рішення зникла загроза зупинки діяльності уряду і багатьох опікуваних ним програм, пише РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.

Президент США Барак Обама, виступаючи перед пресою одразу після того, як стало відомо про досягнення згоди в Конгресі, заявив, що компроміс між республіканцями і демократами відвернув зупинку роботи уряду. За його словами, успішне вирішення питання про "болюче" скорочення державних витрат убезпечило ухвалення всього бюджету від зриву. Б.Обама наголосив, що нинішнє скорочення держвидатків є найбільшим в історії США.

Згідно з проектом, запропонованим Б.Обамою, дефіцит бюджету найбільшої в світі економіки має знизитися до 750 млрд дол. до 2015 р. У подальші роки, проте, очікується відновлення зростання цього показника.

Обсяг держвидатків запропонованого на 2012 р. бюджету склав 3,73 трлн дол., при цьому дефіцит до 2011-2012 фінансового року знизиться до 1,1 трлн дол. Раніше Білий дім збільшив прогноз зростання бюджетного дефіциту США в 2010-2011 фінансовому році з 1,41 трлн до 1,645 трлн дол.

Республіканська партія США критично поставилася до нового проекту бюджету країни. На думку республіканців, попри зниження дефіциту, запропонований проект бюджету не зможе скоротити державні видатки. Представники партії тоді звинуватили Б.Обаму в свідомій бездіяльності щодо високих видатків держбюджету.