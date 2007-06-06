Вірші нападниці Бонні Паркер оцінили в $50 тисяч

Вірші, написані на початку 1930-х років злочинницею на ім`я Бонні Паркер, будуть продані з молотка на нью-йоркському аукціоні Bonhams 20 червня 2007 року. Зошит, в якому від руки записано кілька віршів, оцінили в 30-50 тисяч доларів, повідомляє Лента.руз посиланням на The Independent. Але аукціоністи переконані, що справжня реліквія, що має відношення до кримінального дуету "Бонні і Клайд", увічненого в кіно і книгах, може бути куплена і за більшу суму.

Виставлений на торги зошит, точніше банківська книжка техаського First National Bank, містить п`ять віршів, написаних Бонні Паркер і ще п`ять творів інших поетів. У своїх віршах Паркер описала складні відносини зі своїм коханим і партнером по злочинах Клайдом Берроу.

Бонні і Клайд прославилися як організатори банди, що грабувала банки і бензоколонки в центральних штатах в роки Великої Депресії. За їхніми злочинами стежила вся американська преса. У 1934 році поліція влаштувала засідку, і Бонні і Клайд були убиті на місці. Згодом свідки розходилися в свідченнях: одні стверджували, що Бонні Паркер була жорстока і холоднокровно застрелила двох поліцейських, інші говорили, що вона взагалі не уміла користуватися зброєю.

Реліквії, пов`язані з Бонні і Клайдом, мають великий попит: їхній автомобіль пішов в 1988 році з молотка за 250 тисяч доларів, рушниця маркі "Ремінгтон" - за 69 тисяч, головні убори - за 32 тисячі.