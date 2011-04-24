Лідер сербської опозиції припинив голодування

У Бєлграді лідер опозиційної націоналістичної Сербської прогресивної партії Томислав Ніколіч в неділю припинив голодування з вимогою дострокових парламентських виборів, повідомляє Радіо Свобода.

Він почав голодування 16 квітня і наступного дня був госпіталізований.

Правляча коаліція на чолі з Демократичною партією, очолюваною президентом Борисом Тадічем, відмовилася виконати вимогу опозиції провести парламентські вибори 18 грудня. Влада наполягає на тому, що проводити їх слід тільки після того, як Євросоюз ухвалить наприкінці року рішення про надання країні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Вибори намічені на травень 2012 року.