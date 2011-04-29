ЄС засудив використання силами Каддафі касетних боєприпасів
23:33, 29 квітня 2011Світ
2459 0
Заява Кетрін Ештон
Глибоке занепокоєння щодо використання силами лівійського лідера Муамара Каддафі заборонених касетних боєприпасів висловила в п`ятницю від імені Євросоюзу голова дипломатії співтовариства Кетрін Ештон.
"ЄС, зокрема, глибоко стурбований повідомленнями про використання касетних боєприпасів проти мирного населення Лівії", - йдеться в заяві Ештон, що надійшла до РІА "Новости".
Знову засудивши нескінченне насильство з боку режиму Каддафі проти мирних лівійців, голова дипломатії ЄС вкотре закликала Тріполі негайно припинити застосування сили проти населення з використанням касетних боєприпасів або інших засобів", а також допустити постачання гуманітарної допомоги.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter