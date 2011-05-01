У Румунії і Молдові землетрус силою до 5,5 балів
09:40, 01 травня 2011Світ
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Епіцентр знаходився в горах Вранча
У Молдові зареєстровано землетрус силою 5,3 за шкалою Ріхтера. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в Центрі експериментальної сейсмології Інституту геології і сейсмології Академії наук Молдові, його епіцентр був у горах Вранча в сусідній Румунії за 250 км від Кишинева, на глибині близько 150 км.
Сила підземних поштовхів у Румунії склала 5,5 за шкалою Ріхтера. Повідомлень про жертви і руйнування від землетрусу в Румунії і Молдові не надходило. Район гір Вранча в Східних Карпатах - найбільш сейсмонебезпечний у Румунії.
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