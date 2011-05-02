Обама: убитий Осама бен Ладен

Президент США Барак Обама заявив, що Осама бен Ладен убитий американськими військовими (текст виступу - англ.)

У зверненні до нації президент повідомив, що операція відбулась у Пакистані, і зараз тіло бен Ладена знаходиться в США, його особу підтверджено тестом ДНК.

Водночас Обама повторив слова свого попередника Джорджа Буша про те, що США воюють не з ісламом, а з міжнародним тероризмом.

Лідер "Аль-Каїди" був убитий спецгрупою в особняку в місті Абботабад за 50 км від Ісламабада. Цю інформацію підтвердив у своєму виступі президент США Барак Обама.

За його словами, тиждень тому спецслужби США одержали достатньо інформації про місцезнаходження. Прямий наказ Б.Обами про проведення операції із знищення бен Ладена був виконаний сьогодні. У проведенні операції влади Пакистану сприяли США.

У Вашингтоні біля Білого дому збираються люди, вони співають гімн країни і скандують "США", святкуючи загибель людини, яку вважають організатором вибухів 11 вересня 2001 року.