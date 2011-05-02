Таліби пообіцяли помститися за бен Ладена президентові Пакистану

Пакистанські таліби загрожують атаками на державних діячів, включаючи президента Асифа Алі Зардарі, а також на військових Пакистану і Сполучених Штатів за вбивство Усами бен Ладена.

«Зараз пакистанські правителі, президент Зардарі і армія будуть нашою першою метою. Америка буде наступною мішенню», - заявив представник пакистанської мережі «Талібан» Ехсанулла Ехсан, який подзвонив до британського агентства Reuters з невстановленого місця.

Після перших повідомлень про вбивство бен Ладена представники пакистанського «Талібану» запевняли, що лідер «Аль-Каїди» живий, нагадує Газета.ру.