Партія Саркозі здобула 60% місць у парламенті Франції

Правоцентристська партія Президента Франції Ніколя САРКОЗІ "Союз за народний рух" здобула близько 60% місць у парламенті в результаті другого туру виборів, що пройшов у неділю.

Як передає Рейтер, проте виборці не надали правоцентристам тієї підтримки, про яку свідчили опитування громадської думки, що, можливо, було обумовлено реакцією на плани уряду підвищити податки.

Н.САРКОЗІ, який потребував підтримки парламенту для проведення рішучих реформ у галузі економіки і внутрішньої політики, одержав 345 прихильників в 577-місцевій Національній асамблеї Франції.

Опозиційні ліві партії збільшили свою присутність у парламенті із 149 до 207 місць, проте навряд чи зможуть заблокувати проходження законопроектів правлячої партії.

Виборча кампанія пожвавилася після того, як уряд не виключив підвищення податку на додану вартість для поповнення бюджету, а також зниження інших податків і активізації створення робочих місць, що викликало заяви соціалістів про небезпеку уповільнення економічного зростання у Франції.

Проте лідери лівих, не маючи ілюзій щодо результату виборів, сконцентрували свої зусилля на заявах про загрозу французькій демократії в тому разі, якщо Н.САРКОЗІ здобуде дуже велику більшість. Н.САРКОЗІ відкинув ці побоювання і заявив, що соціалісти не вміють програвати.

Президент Франції призначає прем`єр-міністра і уряд, а також має широкі повноваження у сфері зовнішньої політики і оборони, проте без підтримки парламенту не зможе провести амбітні реформи в економіці і внутрішній політиці.