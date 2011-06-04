Лівійські повстанці взяли декілька сіл на заході країни

Лівійці, які воюють проти режиму Каддафі, заявили про взяття під контроль ряду населених пунктів на заході країни. Зокрема, за словами повстанців, їм вдалося вибити урядові війська з міста Йифран і сіл Шакшук і Каср аль-Хадж, при цьому збройні сили уряду втратили кілька одиниць бронетехніки. Надійшли також повідомлення про бої в районі села Бір Аййад на півночі країни.

Сили повстанців, проте, дуже замалі, щоб створити серйозну загрозу для прихильників М.Каддафі на заході Лівії, зазначає Associated Press.

Тим часом авіація НАТО продовжує завдавати ударів по Тріполі й іншим містам, сьогодні літаки зробили не менше 10 атак на військові бази в Тріполі та в її околицях, а також на відділення поліції в лівійській столиці. НАТО також атакувало одиниці бронетехніки в місцях базування.

Також сьогодні стало відомо про зустріч китайського дипломата з представником Перехідної національної ради Лівії. КНР на відміну від стан Заходу донедавна утримувалася від різкої критики М.Каддафі, зауважує РосБізнесКонсалтинг.