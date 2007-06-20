Йти до президенства Хілларі Клінтон допоможе пісня Селін Діон
Американці не в захваті від вокалу сенатора
|Хілларі Клинтон
Протягом місяця на сайті Хілларі Клінтон проходило опитування, в якому взяли участь близько 200 тис. чоловік.
Пісня Селін Діон перемогла інші запропоновані композиції, зокрема, Beautiful Day групи U2, передає Бі-бі-сі.
Сенатор-демократ Клінтон записала свою заяву у вигляді пародії на популярний американський серіал "Сімейка Сопрано".
Раніше пісня "Ти і я" використовувалася авіакомпанією Air Canada. У ній є такі слова: "You and I, we`re meant to fly. Higher than the clouds we`ll sail across the sky" ("Ти і я, ми повинні літати в небы вище за хмари").
Деякі представники республіканської партії вказали на той факт, що Селін Діон народилася в Канаді, і поставили під сумнів патріотизм сенатора від Нью-Йорка.
Якийсь час назад ім`я Хілларі Клінтон потрапило в заголовки новин після того, як запис мляво виконаного нею американського гімну було викладено в інтернеті.
Клінтон пообіцяла не виконувати пісню, що перемогла в голосуванні, на публіці, "якщо тільки я не виграю (вибори)".
На думку деяких спостерігачів, рішення привернути американців до вибору гімну передвиборчої кампанії - це спроба наблизити виборця до Хілларі Клінтон, яка здається деяким пихатою і холодною.