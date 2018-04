Йти до президенства Хілларі Клінтон допоможе пісня Селін Діон

Сенатор Хілларі Клінтон, яка веде боротьбу за крісло президента США, оголосила, що гімном її виборчої кампанії буде пісня Селін Діон You and I ("Ти і я").

Протягом місяця на сайті Хілларі Клінтон проходило опитування, в якому взяли участь близько 200 тис. чоловік.

Пісня Селін Діон перемогла інші запропоновані композиції, зокрема, Beautiful Day групи U2, передає Бі-бі-сі.

Сенатор-демократ Клінтон записала свою заяву у вигляді пародії на популярний американський серіал "Сімейка Сопрано".

Раніше пісня "Ти і я" використовувалася авіакомпанією Air Canada. У ній є такі слова: "You and I, we`re meant to fly. Higher than the clouds we`ll sail across the sky" ("Ти і я, ми повинні літати в небы вище за хмари").

Деякі представники республіканської партії вказали на той факт, що Селін Діон народилася в Канаді, і поставили під сумнів патріотизм сенатора від Нью-Йорка.

Якийсь час назад ім`я Хілларі Клінтон потрапило в заголовки новин після того, як запис мляво виконаного нею американського гімну було викладено в інтернеті.

Клінтон пообіцяла не виконувати пісню, що перемогла в голосуванні, на публіці, "якщо тільки я не виграю (вибори)".

На думку деяких спостерігачів, рішення привернути американців до вибору гімну передвиборчої кампанії - це спроба наблизити виборця до Хілларі Клінтон, яка здається деяким пихатою і холодною.