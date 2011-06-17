Лукашенко: Якщо взагалі буде катастрофа, ми взагалі закриємо кордони

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО звинуватив журналістів у створенні паніки на валютному ринку.

Про це він заявив на прес-конференції в Мінську, передає Бі-Бі-Сі.

Зокрема, говорячи про ситуацію на валютному ринку Білорусі, глава держави звинуватив журналістів, які створили паніку своїми публікаціями, без яких "ми б і сьогодні спокійно жили".

О.ЛУКАШЕНКО також заявив, що готовий закрити кордони країни в разі економічної катастрофи і обмежити імпорт.

"Якщо взагалі буде катастрофа, ми взагалі закриємо кордони й купуватимемо по імпорту лише те, що нам треба", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Нагадаємо, Білорусь намагається справитися з інфляцією, девальвацією національної валюти, через що в країні виник ажіотажний попит на товари та валюту.