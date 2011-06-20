Що відбувається на аварійній японській АЕС?

У Відні сьогодні відкривається спеціальна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), присвячена подіям на японській АЕС "Фукусіма-1". Будуть заслухані доповіді, зокрема японських фахівців, щодо ситуації на атомній станції і пропозиції щодо посилення безпеки в атомній енергетиці.

"Міністерська конференція в МАГАТЕ має дві частини - політичну, де будуть представники держав, і технічну частину, на якій розглядатиметься вплив аварії на японській АЕС на природу і навколишнє середовище, а також ставлення до важких аварій", - повідомив РІА "Новости" заступник директора МАГАТЕ.