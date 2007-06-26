Комітет Конгресу США схвалив законопроект про заборону ядерної співпраці з Росією

Комітет у закордонних справах Конгресу США схвалив проект закону про посилення санкцій стосовно Ірану і заборону на співпрацю з Росією в ядерній сфері. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Dow Jones Newswires.

Документ, що одержав назву "Iran Counter-Proliferation Act", був схвалений комітетом 37 голосами "за" при одному голосі "проти". Законопроект передбачає накладення санкцій на нафтовидобувні компанії, що співпрацюють з Іраном. "Досі, використовуючи прогалини в законодавстві, виконавча влада не накладала санкцій на іноземні нафтовидобувні компанії, що співробітничають з Іраном. Тепер ці часи закінчилися", - заявив на засіданні конгресмен ЛАНТОС - керівник групи авторів законопроекту.

Під санкції повинні потрапити такі корпорації як Royal Dutch Shell, Norsk Hydro, і China`s National Offshore Oil Corp, які видобувають нафту в Ірані та мають широкі комерційні інтереси в США.

У документі також підкреслено, що "ніяка угода про співпрацю" в ядерній галузі між Росією і США не може бути підписана або вступити в силу, якщо президент США не підтвердить Конгресу, що Росія "припинила все ядерне сприяння Ірану".