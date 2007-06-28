Словенія обіцяє підтримати європейські прагнення України

Прем’єр-міністр Республіки Словенія Янез ЯНША заявляє про готовність Словеніі надавати всебічну підтримку Україні у наближенні до Європейського Союзу. у рамках його офіційного візиту в Україну. Про це він заявив сьогодні під час робочої зустрічі з міністром закордонних справ України Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, під час зустрічі сторони підтвердили високу зацікавленість у подальшому розвиткові українсько-словенського політичного діалогу, посиленні динаміки двосторонніх контактів на вищому рівні.

У зв’язку з головуванням Словенії в ЄС у першій половині 2008 року словенська сторона підтвердила свою готовність надавати всебічну підтримку нашій країні у наближенні до Європейського Союзу.

Також Я.ЯНША і А.ЯЦЕНЮК досягнули домовленості щодо налагодження співробітництва з словенським Центром Європейської Перспективи, що має на меті передачу українським міністерствам і відомствам досвіду Словенії з інтеграції до європейських структур.

Сторони також високо оцінили результати проведених у рамках візиту глави Уряду Словенії в Україну IV засідання міжурядової українсько-словенської Комісії з питань торговельно-економічного співробітництва та українсько-словенського інвестиційного бізнес-форуму, участь у якому взяли представники близько 70 провідних словенських компаній.