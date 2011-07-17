Виверження вулкану спричинило паніку
12:50, 17 липня 2011Світ
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Індонезія входить у "Вогняне кільце"
На індонезійському острові Сулавесі сталося потужне виверження вулкана Локон, що прокинувся тиждень тому, повідомляє Бі-бі-сі.
Стовп попелу і диму піднімався на 3,5 кілометра.
Місцеві жителі, евакуйовані кілька днів тому, вже були поверталися до своїх сільськогосподарських угідь біля підніжжя вулкана, але мусили знову бігти в надані урядом притулки.
Індонезія входить до так званого тихоокеанського "Вогняного кільця" і налічує кілька десятків діючих вулканів.
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