Виверження вулкану спричинило паніку

На індонезійському острові Сулавесі сталося потужне виверження вулкана Локон, що прокинувся тиждень тому, повідомляє Бі-бі-сі.

Стовп попелу і диму піднімався на 3,5 кілометра.

Місцеві жителі, евакуйовані кілька днів тому, вже були поверталися до своїх сільськогосподарських угідь біля підніжжя вулкана, але мусили знову бігти в надані урядом притулки.

Індонезія входить до так званого тихоокеанського "Вогняного кільця" і налічує кілька десятків діючих вулканів.