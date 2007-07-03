Язик до відставки доведе: міністр оборони Японії йде з посади

Міністр оборони Японії Фуміо Кюма подав сьогодні у відставку у зв`язку зі зробленими ним раніше заявами з приводу того, що атомне бомбардування Хіросіми і Нагасакі Сполученими Штатами в 1945г. було "неминучим закінченням Другої світової війни".

Як повідомляє Эхо Москвы з посиланням на АР, рішення міністра пов`язане з критикою, що обрушилася на нього, з боку громадян Японії, які пережили бомбардування. Нагадаємо, 30 червня 2007р. Ф.Кюма назвав бомбардування "неминучим закінченням Другої світової війни", оскільки воно завадило СРСР захопити його країну. Днем пізніше міністр приніс вибачення своєму народу за ці слова, заявивши, що вислів був помилковим, оскільки через бомбардування постраждали близько 250 тис. мирних жителів.

Нагадаємо, США 6 серпня 1945 р. скинули на японське м. Хіросіма атомну бомбу "Малюк". Три дні потому на Нагасакі була скинута бомба "Товстун". Загалом в результаті цих двох бомбардувань постраждали більше 250 тис. мирних жителів. Японія капітулювала через шість днів після того, як атомна бомба була скинута на Нагасакі. Бомбардування Хіросіми і Нагасакі стало першим і останнім випадком бойового застосування ядерної зброї в історії людства.