У секторі Газа звільнили кореспондента BBC, викраденого в березні
09:30, 04 липня 2007Світ
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Викупу не платили
|Алан ДЖОНСТОН
Як повідомляє радіо «Свобода», він переданий представникам угруповання ХАМАС, яке захопило владу в Газі.
Лідер ХАМАСу Халед МЕШААЛЬ вітав звільнення журналіста. Еск-прем`єр автономії, член керівництва ХАМАСу Ісмаїл ХАНІЯ на спільній з А.ДЖОНСТОНОМ прес-конференції заявив, що ніякого викупу за журналіста не виплачували.
Кореспондент Бі-Бі-Сі описав своє перебування в полоні як найжахливіші дні в його житті.
А.ДЖОНСТОН - єдиний іноземний журналіст, який постійно працював у секторі Газа, був викрадений 12 березня бойовиками угруповання "Армія ісламу". За його свободу ектремісти вимагали звільнити з британських в`язниць в’язнів-мусульман.
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