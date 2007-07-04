У секторі Газа звільнили кореспондента BBC, викраденого в березні

У секторі Газа звільнений кореспондент Бі-Бі-Сі Алан ДЖОНСТОН, викрадений майже чотири місяці тому.

Як повідомляє радіо «Свобода», він переданий представникам угруповання ХАМАС, яке захопило владу в Газі.

Лідер ХАМАСу Халед МЕШААЛЬ вітав звільнення журналіста. Еск-прем`єр автономії, член керівництва ХАМАСу Ісмаїл ХАНІЯ на спільній з А.ДЖОНСТОНОМ прес-конференції заявив, що ніякого викупу за журналіста не виплачували.

Кореспондент Бі-Бі-Сі описав своє перебування в полоні як найжахливіші дні в його житті.

А.ДЖОНСТОН - єдиний іноземний журналіст, який постійно працював у секторі Газа, був викрадений 12 березня бойовиками угруповання "Армія ісламу". За його свободу ектремісти вимагали звільнити з британських в`язниць в’язнів-мусульман.