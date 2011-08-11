У Британії учасників заворушень судять цілодобово

У Лондоні та інших містах Великобританії йдуть суди над затриманими учасниками масових заворушень останніх днів, що супроводжувалися підпалами і мародерством.

Як повідомляє ТСН, перші вироки винесені в Манчестері, де двоє учасників заворушень були засуджені до 10 і 16 тижнів тюремного ув`язнення.

Деякі магістратські суди перейшли на цілодобовий режим роботи: слухання йшли безперервно один за одним всю ніч на середу і четвер, повідомляє ВВС.

Перед правосуддям постають люди різного віку, деяким обвинуваченим ледь виповнилося 11 років. При цьому переважна більшість підсудних визнаються винними.

У четвер питання заворушень буде обговорюватися на надзвичайній сесії британського парламенту. Очікується, що прем`єр-міністр Девід Кемерон відкриє дебати доповіддю про заходи, вжиті урядом і поліцією, щоб покласти край насильству і мародерству.

Звинувачення, пред`явлені більшості підсудних, пов`язані з крадіжками з магазинів - найчастіше це незаконне проникнення в приміщення або крадіжка зі зломом. Однак деякі затримані звинувачуються в підбурюванні до грабежів та інших незаконних дій за допомогою соціальних мереж.

Доказами проти деяких підсудних є їхні фотографії з награбованими товарами, які вони самі виклали на Facebook або Twitter.

Нагадамо, 6 серпня в Лондоні сталися масові заворушення, після того, як поліцейський вбив таксиста на одній з вулиць района Тоттенхем. Безлади тривали три доби і поширились на інші міста Британії.