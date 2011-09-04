Донька президента Азербайджана вийшла заміж
20:10, 04 вересня 2011Світ
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У посаг - авіахолдинг з 23 компаній
Весілля 22-річної Арзу Алієвої і 23-річного Самеда Курбанова відбулось у суботу в Баку, повідомляє Радіо Свобода.
Самед Гурбанов - єдиний син відомого в Росії підприємця Айдин Гурбанова, одного з засновників Всеросійського азербайджанського Конгресу, який помер в 2003 році.
Арзу - співвласниця Silk way Holding, який надає послуги в міжнародному аеропорту Азербайджану і в авіаційній сфері та складається з 23 компаній з капіталом у кілька десятків мільйонів євро та 3000 співробітників.
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