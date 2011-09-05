Зниження кредитного рейтингу може коштувати Франції 5 млрд євро на рік

Можлива втрата вищого кредитного рейтингу ААА може обернутися для Франції втратами до 5 млрд євро (7,1 млрд дол) на рік. Таку заяву зробила міністр бюджетного планування Франції Валері Пекресс, передає Reuters.

"Втрата вищого кредитного рейтингу підштовхне Францію до активніших зовнішніх позик. Крім того, зростуть процентні ставки за держпаперами, що негайно призведе до щорічних втрат до 5 млрд євро на рік. А 5 млрд євро - це, наприклад, бюджет Міністерства юстиції", - заявила вона, закликавши колег з правлячої партії бути обережнішими.

Нещодавно Франція стала об`єктом непідтверджених чуток про можливе зниження її кредитного рейтингу, в результаті чого сильно постраждали французькі банки, чиї акції різко пішли вниз, нагадує РосБізнесКонсалтинг.

Для протистояння кризі, що охопила єврозону, уряд Франції ухвалив низку заходів задля зниження бюджетного дефіциту на 12 млрд євро впродовж 2011-2012 рр. переважно за рахунок скасування податкових пільг і введення податку для багатих.