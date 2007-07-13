Сенат США збільшив нагороду за бен Ладена

Сенат США дозволив держдепартаментові США збільшити грошову нагороду "за ввпіймання або інформацію, яка приведе до впіймання Усами бен Ладена" до 50 мільйонів доларів і зажадав від голови Пентагону та директора національної розвідки США протягом 90 днів подати доповідь про вірогідне місце перебування "терориста номер один", повідомляє РІА "Новости".

Таке положення включене у вигляді окремої поправки до законопроекту про оборонний бюджет США на 2008 рік, який нині розглядає палата.

Поправку підтримали 87 сенаторів, проти голосував один сенатор.

У доповіді, яка має буде подана в конгрес, сенат зажадав вказати "оцінку вірогідного місцезнаходження терористичних лідерів, включаючи Усаму бен Ладена, Аймана аз-Завахірі та інших ключових лідерів "Аль-Каїди".

При цьому керівники Пентагону і національної розвідки США повинні будуть повідомити конгрес про те, наскільки лідери країн, в яких може переховуватися бен Ладен та інші керівники "Аль-Каїди", готові співробітничати з США.

У доповіді повинна буде також бути представлена "оцінка того, чи є "Аль-Каїда" терористичною організацією, яка становить найбільшу загрозу для інтересів і території США".

Після першої доповіді аналогічні доповіді повинні будуть подаватися до конгресу кожні 90 днів, зазначено в тексті прийнятої поправки.

Поки що ФБР і держдепартамент США обіцяють 27 мільйонів доларів як нагороду будь-якій особі в світі за інформацію, яка приведе до затримання бен Ладена. 25 мільйонів доларів з цієї суми виділено по лінії програми держдепартаменту "винагорода за правосуддя" і ще 2 мільйони доларів по лінії Асоціації повітряного транспорту США.

У держдепартаменті США РІА “Новости” повідомили, що програма "Винагорода за правосуддя" діє з 11 вересня 2001 року, і за цей час американське зовнішньополітичне відомство одержало "більше 32 тисяч наводок і інших відомостей".

За цей час держдепартамент вже виплатив в цілому "більше 9,5 мільйонів доларів особам, котрі надали інформацію, яка заслуговує на довіру, завдяки якій терористи опинилися за гратами або були відвернуті акти міжнародного тероризму в світі", повідомили в держдепі.

Після того, як положення про збільшення нагороди за впіймання бен Ладена буде затверджене обома палатами конгресу і підписане президентом, розмір винагороди за голову лідера "Аль-Каїди" складе 52 мільйони доларів.