Сенат США збільшив нагороду за бен Ладена
...до 50 мільйонів доларів
Сенат США дозволив держдепартаментові США збільшити грошову нагороду "за ввпіймання або інформацію, яка приведе до впіймання Усами бен Ладена" до 50 мільйонів доларів і зажадав від голови Пентагону та директора національної розвідки США протягом 90 днів подати доповідь про вірогідне місце перебування "терориста номер один", повідомляє РІА "Новости".
Таке положення включене у вигляді окремої поправки до законопроекту про оборонний бюджет США на 2008 рік, який нині розглядає палата.
Поправку підтримали 87 сенаторів, проти голосував один сенатор.
У доповіді, яка має буде подана в конгрес, сенат зажадав вказати "оцінку вірогідного місцезнаходження терористичних лідерів, включаючи Усаму бен Ладена, Аймана аз-Завахірі та інших ключових лідерів "Аль-Каїди".
При цьому керівники Пентагону і національної розвідки США повинні будуть повідомити конгрес про те, наскільки лідери країн, в яких може переховуватися бен Ладен та інші керівники "Аль-Каїди", готові співробітничати з США.
У доповіді повинна буде також бути представлена "оцінка того, чи є "Аль-Каїда" терористичною організацією, яка становить найбільшу загрозу для інтересів і території США".
Після першої доповіді аналогічні доповіді повинні будуть подаватися до конгресу кожні 90 днів, зазначено в тексті прийнятої поправки.
Поки що ФБР і держдепартамент США обіцяють 27 мільйонів доларів як нагороду будь-якій особі в світі за інформацію, яка приведе до затримання бен Ладена. 25 мільйонів доларів з цієї суми виділено по лінії програми держдепартаменту "винагорода за правосуддя" і ще 2 мільйони доларів по лінії Асоціації повітряного транспорту США.
У держдепартаменті США РІА “Новости” повідомили, що програма "Винагорода за правосуддя" діє з 11 вересня 2001 року, і за цей час американське зовнішньополітичне відомство одержало "більше 32 тисяч наводок і інших відомостей".
За цей час держдепартамент вже виплатив в цілому "більше 9,5 мільйонів доларів особам, котрі надали інформацію, яка заслуговує на довіру, завдяки якій терористи опинилися за гратами або були відвернуті акти міжнародного тероризму в світі", повідомили в держдепі.
Після того, як положення про збільшення нагороди за впіймання бен Ладена буде затверджене обома палатами конгресу і підписане президентом, розмір винагороди за голову лідера "Аль-Каїди" складе 52 мільйони доларів.