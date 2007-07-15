Біля берегів іспанського курорту розлилася нафта

Біля берегів іспанського курорту Ібіци розлилася нафта, передає телеканал НТВ.

Усього в море вилилося кілька десятків тонн пального. Загальна площа забруднення становить близько 6 квадратних кілометрів.

Екстрені служби спочатку недооцінили масштаби лиха, тому тепер їм доводиться працювати в прискореному темпі. Влада вже закрила частину пляжів.

Причиною трагедії став затонулий у Середземному морі торговий корабель — він перевозив понад 150 тонн пального.