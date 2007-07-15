Біля берегів іспанського курорту розлилася нафта
14:56, 15 липня 2007Світ
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Влада закрила частину пляжів
Біля берегів іспанського курорту Ібіци розлилася нафта, передає телеканал НТВ.
Усього в море вилилося кілька десятків тонн пального. Загальна площа забруднення становить близько 6 квадратних кілометрів.
Екстрені служби спочатку недооцінили масштаби лиха, тому тепер їм доводиться працювати в прискореному темпі. Влада вже закрила частину пляжів.
Причиною трагедії став затонулий у Середземному морі торговий корабель — він перевозив понад 150 тонн пального.
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