В Індії зіткнулися два потяги: 15 загиблих і 100 поранених

15 осіб загинули і близько ста поранені у результаті зіткнення двох потягів на півдні Індії.

Катастрофа сталася напередодні за 80 км на північний захід від Ченнаї, столиці штату Тамілнад. Пасажирський експрес врізався у хвостові вагони іншого потягу, який зупинився через стоп-сигнал світлофора. Кілька вагонів зійшли з колії, що призвело до людських жертв, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на газету "Індіан експрес".

Усіх поранених доставлено до лікарні. На місці катастрофи проводиться розслідування.

Залізнична мережа Індії вважається однією з найбільших у світі. Щодня вона перевозить до 14 млн. пасажирів. За числом аварій індійські залізниці також обіймають одне з перших місць. Інциденти на залізничному транспорті відбуваються в країні в основному через поганий технічний стан потягів і в результаті т.з. людського чинника.