Нігерійський газ доставлять до Європи через Сахару і Середземне море

Євросоюз може інвестувати 9,5 мільярда євро в трубопровід, який дасть змогу доставляти газ до Європи з Нігерії через пустелю Сахару через територію Нігера і Алжиру. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на EuroNews.

Довжина планованого газопроводу становитиме 4,3 тисячі кілометрів. З Алжиру газ доставлятиметься через Середземне море до порту в Сардинії.

В Євросоюзі намагаються всіма силами диверсифікувати постачання газу, щоб скоротити залежність від великих гравців ринку - зокрема, російського "Газпрому". Комісар ЄС у справах енергетики Андріс Пієбалгс (Andris Piebalgs) вже заявив, що трубопровід через Сахару може стати одним з нових ресурсів для Європи.

Нігерія, Нігер і Алжир уже провели дослідження, які показали, що будівництво газопроводу можливе як технічно, так і економічно. Кошти на новий проект підуть як від Єврокомісії, так і від газових компаній.