Україна запевнила Європу, що ситуація з фосфором - під контролем

Єврокомісія отримала від України запевнення у тому, що ситуація у Львівській області, де 16 липня сталась техногенна катастрофа, перебуває під контролем.

Про це повідомила УНІАН представник Єврокомісії Барбара ХЕЛФФЕРІХ.

“Ми отримали таку відповідь протягом останніх 24 годин. Запиту (про допомогу – УНІАН) не було”, - сказала вона.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи є у європейських експертів і лікарів досвід допомоги особам, отруєним фосфором, представник Єврокомісії відповіла, що Єврокомісія у рамках системи захисту громадян має багато експертів.

“Я впевнена, що у тому числі є й експерти з питань фосфору”, - наголосила Ю.ХЕЛФФЕРІХ.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія 18 липня запропонувала допомогу Україні у здійсненні експертизи середньострокових та довгострокових наслідків для природного середовища витоку фосфору. Крім того, Єврокомісія заявила про готовність допомогти Україні у ліквідації наслідків техногенної катастрофи.

Станом на 10.00 20 липня в львівських лікарнях перебувало 164 постраждалих від отруєння фосфором. Раніше українські лікарі заявляли, що не мають достатнього досвіду для лікування такого роду уражень.