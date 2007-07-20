Україна запевнила Європу, що ситуація з фосфором - під контролем

14:25, 20 липня 2007
Світ
1383

Запиту про допомогу не було

Барбара ХЕЛФФЕРІХ
Єврокомісія отримала від України запевнення у тому, що ситуація у Львівській області, де 16 липня сталась техногенна катастрофа, перебуває під контролем.

Про це повідомила УНІАН представник Єврокомісії Барбара ХЕЛФФЕРІХ.

“Ми отримали таку відповідь протягом останніх 24 годин. Запиту (про допомогу – УНІАН) не було”, - сказала вона.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи є у європейських експертів і лікарів досвід допомоги особам, отруєним фосфором, представник Єврокомісії відповіла, що Єврокомісія у рамках системи захисту громадян має багато експертів.

“Я впевнена, що у тому числі є й експерти з питань фосфору”, - наголосила Ю.ХЕЛФФЕРІХ.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія 18 липня запропонувала допомогу Україні у здійсненні експертизи середньострокових та довгострокових наслідків для природного середовища витоку фосфору. Крім того, Єврокомісія заявила про готовність допомогти Україні у ліквідації наслідків техногенної катастрофи.

Станом на 10.00 20 липня в львівських лікарнях перебувало 164 постраждалих від отруєння фосфором. Раніше українські лікарі заявляли, що не мають достатнього досвіду для лікування такого роду уражень.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter