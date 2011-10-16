Німецькі концерни не поспішають вводити квоту на жінок

Німецькі концерни гальмують плани уряду запровадити квоту на частку жінок серед свого вищого керівництва, повідомляє Reuters. За два дні до зустрічі представників бізнесу з міністром праці Урсулою фон дер Лайєн концерни не можуть надати ні конкретних цілей, ні конкретних термінів введення "жіночої квоти" серед топ-менеджерів.

Урсула фон дер Лайєн - прихильниця законодавчого запровадження "жіночої квоти", оскільки, за її словами, добровільні зобов`язання поки не довели свою ефективність. Натомість міністр у справах сім`ї та людей похилого віку, жінок та молоді Крістіна Шредер наполягає виключно на тому, щоб концерни взяли на себе відповідне зобов`язання, а розмір квоти може бути різним.

Міністр економіки Німеччини Філіп Реслер, який також братиме участь у зустрічі представників бізнесу та уряду, відкидає законодавчу квоту. "Вже сьогодні кожен може взяти на себе відповідне зобов`язання, - зазначив він в інтерв`ю виданню Wirtschaftswoche. - Відповідно про нього і судитимуть".

Більшість концернів, які входять до списку DAX, як зазначає Süddeutsche Zeitung, вже взяли на себе зобов`язання надати жінкам від 20 до 30 відсотків місць у своєму вищому керівництві. Allianz, Bayer, Commerzbank і Deutsche Telekom розраховують досягти частки в 30 відсотків ще до кінця 2015 року.

Deutsche Welle