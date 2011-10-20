ЕТА оголосила про припинення збройної боротьби

Баскське сепаратистське угрупування ЕТА оголосило про "остаточне припинення збройної діяльності".

У відеозаписі, переданому Бі-Бі-Сі третіми особами, лідери організації, відповідальної за загибель більш як 80 осіб, зазначають, що "діалог і згода повинні характеризувати нове століття".

"ЕТА звертається до урядів Іспанії та Франції із закликом розпочати процес прямого діалогу з метою розв’язання наслідків конфлікту і закінчення збройної боротьби. Цією заявою ЕТА демонструє своє ясне, тверде і рішуче прагнення", - сказано у заяві.

Угрупування ЕТА було сформоване понад 50 років тому під час диктатури генерала Франко. Його метою було створення незалежної баскської держави й відділення її від Іспанії.