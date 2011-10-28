Саркозі: Китай воліє вкласти резерви в євро, а не в долар

Незалежність Європи не постраждає від фінансової допомоги Китаю, який може вкласти кошти в європейські банки і Європейський фонд фінансової стабільності (ЕФФС), заявив в телеінтерв`ю президент Франції Ніколя Саркозі.

"Потрібно, щоб Китай більше коштів вкладав у перезапуск світової економіки. Якщо китайці, які мають у своєму розпорядженні 60% світових резервів, воліють вкласти їх у євро, а не в долар, навіщо відмовлятися? Тут нема чого виторговувати. Наша незалежність жодним чином не ставиться під питання. Чому відмовлятися від того, що Китай довіряє єврозоні та вкладає частину своїх надлишків в наш фонд або в наші банки?" - цитує РІА "Новости".

При цьому він зазначив, що єврозона не потребує допомоги Китаю, щоб врятувати євро.

"Доказ цьому - ми врятували його без китайців", - сказав президент.

Раніше міністр фінансів Бельгії Дідьє Рейндерс заявив, що Пекін може взяти участь у збільшенні Європейського фонду фінансової стабільності.

Глави держав Євросоюзу і єврозони в ніч на 27 жовтня ухвалили рішення про збільшення обсягу тимчасового Європейського фонду фінансової стабільності до трильйона євро з нинішніх 440 мільярдів. При цьому фонду може бути надано право страхувати від втрат покупців бондів єврозони.