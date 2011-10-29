Священники УПЦ-МП поїдуть до Ватикану на освячення ялинки

Вперше в історії різдвяна ялинка буде доставлена ​​в дар Папі Римському Бенедикту XVI з країни колишнього СРСР - з України, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на радіо Ватикану.

На площі святого Петра в середині грудня буде встановлена ​​ялинка, яку доставлять із Закарпаття. Ялинки поменше, які прикрасять Апостольський палац, будуть з Львівської області.

З ініціативою зробити понтифіку такий подарунок виступив ще в червні предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, його підтримала посол України при Святому Престолі Тетяна Іжевська.

В освяченні ялинки на площі святого Петра візьмуть участь не тільки українські католицькі єпископи латинського та східного обрядів, а також - вперше в історії - представники Української православної церкви Московського патріархату. За повідомленням агентства SIR, ця угода була досягнута під час зустрічі блаженнішого Святослава з главою відділу зовнішніх зв`язків УПЦ.

Торік 94-річна різдвяна ялина заввишки 34 метри і вагою 5 тонн була доставлена ​​в подарунок понтифіку з північноіталійській провінції Больцано-Альто-Адідже. Раніше ялинки до Ватикану привозили католики Австрії, Німеччини, Бельгії та інших країн.

Традиція встановлювати різдвяну ялинку на площі Святого Петра у Ватикані з`явилася наприкінці минулого століття під час понтифікату Івана Павла II. Бенедикт XVI продовжив традицію, за якою ялинки доставляються до Ватикану з різних країн світу.

Біля підніжжя ялинки зазвичай встановлюються різдвяні ясла, які понтифік освячує напередодні Різдва 24 грудня.