У Китаї злетіли в повітря вантажівки з вибухівкою: 7 загиблих, 260 поранених

17:18, 01 листопада 2011
Світ
1249 0

Стан 25 людей оцінюється як критичний

Сім чоловік загинули і 260 поранені в результаті вибуху вантажівок, що перевозили вибухівку, в південно-західній китайській провінції Гуйчжоу, повідомляє РІА «Новости».

Інцидент стався в місті Фуцюань провінції Гуйчжоу. За не встановленими поки що причинами, вибухнули дві вантажівки, що перевозили, згідно з даними попереднього розслідування, в цілому близько 70 тонн вибухових речовин.

Вибухом було знищено будівлю автосервісу, серйозно пошкоджено п`ятиповерховий житловий будинок і будівля зерносховища. У розташованих неподалік споруд автозаправної станції та пункту прийому платежів швидкісної платної автодороги силою вибуху зірвало дахи. У будівель в радіусі 400 метрів від епіцентру вибито шибки, постраждала велика кількість припаркованих автомашин.

Зараз у лікарнях перебуває не менш як 200 постраждалих від вибуху, стан 25 чоловік оцінюється як критичний. Пошук жертв вибуху вже завершено, поліція веде розслідування причин катастрофи.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter