У Китаї злетіли в повітря вантажівки з вибухівкою: 7 загиблих, 260 поранених

Сім чоловік загинули і 260 поранені в результаті вибуху вантажівок, що перевозили вибухівку, в південно-західній китайській провінції Гуйчжоу, повідомляє РІА «Новости».

Інцидент стався в місті Фуцюань провінції Гуйчжоу. За не встановленими поки що причинами, вибухнули дві вантажівки, що перевозили, згідно з даними попереднього розслідування, в цілому близько 70 тонн вибухових речовин.

Вибухом було знищено будівлю автосервісу, серйозно пошкоджено п`ятиповерховий житловий будинок і будівля зерносховища. У розташованих неподалік споруд автозаправної станції та пункту прийому платежів швидкісної платної автодороги силою вибуху зірвало дахи. У будівель в радіусі 400 метрів від епіцентру вибито шибки, постраждала велика кількість припаркованих автомашин.

Зараз у лікарнях перебуває не менш як 200 постраждалих від вибуху, стан 25 чоловік оцінюється як критичний. Пошук жертв вибуху вже завершено, поліція веде розслідування причин катастрофи.