Гігантський астероїд пройшов близько від Землі

Гігантський астероїд, розміром з авіаносець, пройшов на дуже близькій - за астрономічними мірками - відстані від Землі.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, космічний об'єкт наблизився до Землі на відстань 300 тисяч кілометрів. Таке відбувається вперше за останні 200 років.

Це також найбільший кам'яний об'єкт, що пролітає мимо Землі з 1976 року.

Наступного разу астероїд таких великих розмірів наблизиться до Землі у 2028 році.