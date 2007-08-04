Кузьмук каже, що російський авіаносець ”підтягнуть” не до виборів

13:24, 04 серпня 2007
Світ
851

Це не було б логічно...

Віце-прем’єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК не пов’язує з виборами в Україні передислокацію російського авіаносця “Адмирал Кузнецов” на базування до Чорноморського флоту (ЧФ РФ базується в Севастополі - УНІАН).

Про це віце-прем’єр заявив сьогодні в Києві кореспонденту УНІАН.

«Абсолютно я це не пов’язую з виборами до Верховної Ради… І не може бути цього категорично… Це не було б логічно», - сказав він, додавши при цьому: «а щодо планів Міністерства оборони РФ, це їх внутрішня справа».

Як повідомлялося, учора, 3 серпня, головнокомандуючий Військово-морським флотом Росії адмірал флоту Володимир МАСОРІН не виключив тимчасового перебазування єдиного на російському флоті авіаносця "Адмірал Кузнєцов" на Чорноморський флот.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter