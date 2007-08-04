Кузьмук каже, що російський авіаносець ”підтягнуть” не до виборів

Віце-прем’єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК не пов’язує з виборами в Україні передислокацію російського авіаносця “Адмирал Кузнецов” на базування до Чорноморського флоту (ЧФ РФ базується в Севастополі - УНІАН).

Про це віце-прем’єр заявив сьогодні в Києві кореспонденту УНІАН.

«Абсолютно я це не пов’язую з виборами до Верховної Ради… І не може бути цього категорично… Це не було б логічно», - сказав він, додавши при цьому: «а щодо планів Міністерства оборони РФ, це їх внутрішня справа».

Як повідомлялося, учора, 3 серпня, головнокомандуючий Військово-морським флотом Росії адмірал флоту Володимир МАСОРІН не виключив тимчасового перебазування єдиного на російському флоті авіаносця "Адмірал Кузнєцов" на Чорноморський флот.