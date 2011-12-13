Через Україну піде каспійська нафта?

Україна та Чехія планують 15 лютого в Празі провести додаткові консультації з питань реалізації проекту поставок легкої каспійської нафти на нафтопереробний завод у Кралупах (Чехія) через Україну та Словаччину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра промисловості та торгівлі Чехії Мілан ГОВОРКА за підсумками п'ятого засідання українсько-чеської змішаної комісії з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, що проходила в Києві в понеділок.

За його словами, очікується, що в консультаціях візьме участь словацька сторона.

«Я сподіваюся, 15 лютого ми проведемо консультації за участю словацької сторони й представників компаній, які дадуть нам остаточну відповідь щодо цього проекту», - сказав М.ГОВОРКА.

Водночас, як повідомив у ході засідання міжурядової комісії начальник управління зовнішньоекономічної діяльності «Укртранснафти» Михайло КРАВЧЕНКО, в рамках останньої розширеної зустрічі сторін - учасниць проекту було досягнуто домовленість про пробне прокачування партії азербайджанської нафти за цим маршрутом у січні-лютому 2012 року.

«Є домовленість про те, що в січні-лютому ми проведемо це пробне прокачування, якщо словацька сторона (компанія Transpetrol - УНІАН) закінчить свої організаційні заходи», - сказав він, додавши при цьому, що оператор чеської нафтотранспортної системи компанія Mera вже заявила про свою готовність до здійснення експериментального прокачування.

Як повідомляв УНІАН, оператор української нафтопровідної системи ПАТ «Укртранснафта» планує здійснити транспортування в 2012 році 1,5 млн. тонн азербайджанської нафти на нафтопереробний завод у Кралупах (Чехія) через нафтопровід "Одеса-Броди" й одну з гілок системи нафтопроводу «Дружба».

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, в 2010 році поставки нафти з Азербайджану в Україну зросли в 2,1 раза, порівняно з 2009 роком – до 1,614 млн. тонн. За підсумками січня-серпня 2011 року ці поставки скоротилися на 21,5% - до 704,7 тис. тонн. Наразі в Україні азербайджанська нафта переважно переробляється на потужностях Кременчуцького НПЗ ("Укртатнафта", Полтавська область).